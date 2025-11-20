DOLORES & SOLEDAD THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

DOLORES & SOLEDAD

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-22 21:30:00

2025-11-20

Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales et Soledad Consuelo del Barrio Sucio, artistes lyriques hors pair, divas entières et déjantées, ne sont venues au monde que pour une seule raison chanter l’Amour.

Seulement voilà quand l’âme tourmentée des chansons vient percuter le cœur meurtri des chanteuses, il faut s’attendre à quelques débordements…

Ouvrez grand vos oreilles et attachez vos ceintures ça va décoiffer ! 16.8 .

English :

Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales and Soledad Consuelo del Barrio Sucio, unrivalled lyrical artists and crazy divas, came into the world for just one reason: to sing about Love.

German :

Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales und Soledad Consuelo del Barrio Sucio, herausragende Opernkünstlerinnen, ganze und verrückte Diven, sind nur aus einem einzigen Grund auf die Welt gekommen: um von der Liebe zu singen.

Italiano :

Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales e Soledad Consuelo del Barrio Sucio, impareggiabili cantanti liriche e folli dive a tutto tondo, sono venute al mondo per una sola ragione: cantare l’amore.

Espanol :

Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales y Soledad Consuelo del Barrio Sucio, incomparables cantantes de ópera y divas locas en toda regla, vinieron a este mundo por una razón: cantarle al amor.

