DOLORES – THEATRE LA BRUYERE Paris

DOLORES Début : 2026-01-02 à 21:00. Tarif : – euros.

DOLORESPlongez dans l’histoire vraie d’un danseur flamboyant devenu héros de l’ombre.Un frère, une soeur, une passion. Deux danseurs exceptionnels rencontrent un succès international dans les cabarets des années 30 avec un numéro de flamenco phénoménal.A eux deux, ils forment le couple vedette d’Imperio et Dolorès. Mais leur ascension va vite être brisée par la montée du nazisme.Découvrez comment un homme qui ne rêvait que de danser sa vie va devenir un résistant à l’oppression en accomplissant une vengeance aussi impitoyable que spectaculaire.Distribution : Auteur(s) : Yann Guillon et Stéphane LaporteArtiste(s) : Olivier Sitruk, François Feroleto, Joséphine Thoby, Sharon Sultan (danseuse) Ruben Molina (danseur) Cristo Cortes (chanteur et musicien) Dani Barba (musicien)Metteur en scène : Virginie LemoineAssistant mise en scène : Laury AndréCréation sonore : Vincent LustaudChorégraphies : Marjorie Ascione en collaboration avec Sharon Sultan et Ruben MolinaCostumes : Julia AllègreLumières et vidéo : Mehdi IzzaProduction : Théâtre Actuel – La Bruyère, Fiva Production, CST, Atelier Théâtre Actuel, Olivier Waltman, IMAO, RSC P et Macal Prod.Pour Tout publicThéâtre contemporainLangue : FrançaisDurée : 90 minutes soit 1h30Lieu : Théâtre Actuel La Bruyère 5 rue La Bruyère 75009 Paris01 48 74 76 99CRITIQUES PRESSE : L’Humanité Une pièce sensible, humaine, passionnelle La Croix La danse comme outil de survie. La douleur de la perte, le courage et la mémoire sont au coeur de cette pièce intense. Paris Match « Les auteurs réussissent brillamment à mêler la petite histoire à la grande »La Provence« La mise en scène fait la part belle à des numéros de flamenco exécutés par des professionnels. On aime beaucoup ! »Vaucluse Matin « L’une des pépites du Festival d’Avignon. Un grand spectacle à ne pas manquer »Théâtral Magazine « Sans doute l’une des meilleures pièces du Festival d’Avignon »L’œil d’Olivier « Une pièce chorale aux images fortes. La salle frémit et les applaudissements retentissent avec force. Virginie Lemoine signe une mise en scène remarquable. Sa direction d’acteurs a la précision d’un horloger ».Coup de théâtre.com « Un véritable chef d’œuvre théâtral »Sur les planches.org« Saluons les performances de ces comédiens qui ont su porter ce magnifique spectacle avec brio en nous arrachant quelques larmes »

THEATRE LA BRUYERE 5 Rue La Bruyere 75009 Paris 75