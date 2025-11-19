DOLTO – LORSQUE FRANCOISE PARAIT – THEATRE COMEDIE ODEON Lyon

DOLTO – LORSQUE FRANCOISE PARAIT Début : 2026-05-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Auteur et metteur en scène : Éric BuDistribution : Sophie Forte, Christine Gagnepain, Stéphane GilettaScénographie : Aurélien Maillé Costumes : Julia Alle`gre Lumières : Ce´cile Trelluyer Création sonore : Pierre-Antoine Durand Chorégraphie : Florentine Houdinière Assistante à la mise en scène : Sophie Bouteiller Producteur exécutif Atelier Théâtre ActuelCo-producteurs Fiva Production, Qui Vive ! et Matrioshka ProductionsAvec le soutien de l’ADAMI Paris. 1916. A 8 ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande, elle sera médecin d’éducation ! Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa me`re, effrayée par cette enfant a` la pense´e si libre. Mais Franc¸oise n’est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur elle et la soutient tout au long des e´preuves de son enfance. Des e´preuves que nous revivons avec eux, en remontant aux origines de la pensée de Franc¸oise Dolto, au gre´ de son regard d’enfant, a` la fois si naïf et si clairvoyant…

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69