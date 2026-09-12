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Dom eta Ael Campistron-en Etxean liburuaren aurkezpena Présentation théâtrale du livre Etxean Ibilki Toki-Toki Bidart

samedi 17 octobre 2026 · Toki-Toki · Bidart

Dom eta Ael Campistron-en Etxean liburuaren aurkezpena Présentation théâtrale du livre Etxean Ibilki Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Toki-Toki
Adresse
1 Rue des Écoles
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Bidart

Dom eta Ael Campistron-en Etxean liburuaren aurkezpena Présentation théâtrale du livre Etxean Ibilki

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Toki-Toki participe à Ibilki !

Dom eta Ael Campistron-en Etxean liburuaren aurkezpena

Nafarroako mendi ttonttor gorenean bizi ziren hiru haur bitxi. Etxe barnean bazen ama, kanpoan bost gatu eta bi oilo. Nehork ez daki zendako baina ama hil zelarik, xakurra OTSO bilakatu zen. Ipuin horrek
aipatzen ditu haurrek etxe barnean bizitzen ahal dituzten bortizkeriak. Bai eta ere ahizpatasunaren ezin geldituzko indarra. Etxean liburua aurkezten da drag emanaldi batean, Ael Campistron antzerkilariarekin.
Ekintza hau ICBk (Euskal Kultur Erakundea) proposatutako Ibilki programaren barruan dago.   .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22  toki-toki@bidart.fr

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English : Dom eta Ael Campistron-en Etxean liburuaren aurkezpena Présentation théâtrale du livre Etxean Ibilki

L’événement Dom eta Ael Campistron-en Etxean liburuaren aurkezpena Présentation théâtrale du livre Etxean Ibilki Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart

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