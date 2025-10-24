DOM JUAN Béziers

DOM JUAN Béziers vendredi 24 octobre 2025.

DOM JUAN

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 22 – 22 – 32 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Molière revisité Dom Juan, séducteur insatiable et provocateur, se débat entre désir, liberté et morale. Une comédie intemporelle, drôle et mordante.

Redécouvrez Dom Juan de Molière, figure fascinante et sulfureuse, à la fois libertin, séducteur et provocateur. Entre désir de liberté et confrontation avec les règles sociales, ce classique intemporel dévoile toute sa modernité. Un théâtre vif, drôle et mordant, qui questionne nos valeurs avec une énergie toujours actuelle. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Molière revisited: Dom Juan, insatiable seducer and provocateur, struggles between desire, freedom and morality. A timeless, funny and biting comedy.

German :

Molière in neuem Gewand: Dom Juan, ein unersättlicher und provokativer Verführer, kämpft zwischen Verlangen, Freiheit und Moral. Eine zeitlose Komödie, witzig und bissig.

Italiano :

Molière rivisitato: Dom Juan, insaziabile seduttore e provocatore, lotta tra desiderio, libertà e moralità. Una commedia senza tempo, divertente e pungente.

Espanol :

Molière revisitado: Dom Juan, insaciable seductor y provocador, se debate entre el deseo, la libertad y la moral. Una comedia atemporal, divertida y mordaz.

