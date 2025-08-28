Dom Juan… et les clowns Salle polyvalente Javron-les-Chapelles

Dom Juan… et les clowns Salle polyvalente Javron-les-Chapelles jeudi 19 mars 2026.

Dom Juan… et les clowns

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne

2026-03-19 20:30:00

Dom Juan… et les clowns Cie Miranda Théâtre classique revisité

À partir de 10 ans

Dom Juan… et les clowns apporte un éclairage inattendu sur des

personnages devenus mythiques. Dom Juan séduit et défie, bafoue

honneur et dévotion, ébranle l’ordre social, familial et religieux. Mais, en

véritable héros moderne, il préfère dîner avec la mort que rentrer dans le

costume trop étroit des conventions. Quant à Done Elvire, si excessive dans

son désir de reconnaissance, on rit de son malheur pour ne pas en pleurer.

Sganarelle, valet fidèle et homme d’esprit, devient le clown attachant qui

détient l’humanité de la pièce.

Indifférents au conformisme, les clowns franchissent les limites sans rien

prendre au sérieux, ni la vie ni la mort. Une farce tragique, savoureuse,

incroyablement actuelle qui, par son burlesque, souligne combien Dom

Juan est une pièce sur la liberté et combien le prix à payer est lourd pour

la conserver…

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

Dom Juan? and the clowns Cie Miranda Classic theater revisited

German :

Dom Juan? und die Clowns Cie Miranda Klassisches Theater in neuem Gewand

Italiano :

Dom Juan e i clown Cie Miranda Teatro classico rivisitato

Espanol :

Dom Juan? y los payasos Cie Miranda Teatro clásico revisitado

