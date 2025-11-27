BELLE MERE A VENDRE – LE VOX – BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse

BELLE MERE A VENDRE Début : 2026-01-14 à 19:00. Tarif : – euros.

Que serait le mariage sans les belles-mères ? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres !Découvrez une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrante, qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer. Entre quiproquos, retournements de situation et surprises hilarantes, cette pièce promet des éclats de rire à chaque scène.Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle : le mariage vaut-il vraiment la peine… Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ?Préparez-vous à un moment mémorable, plein de fous rires et de situations irrésistiblement drôles !Durée 1h10

LE VOX – BOURG EN BRESSE 11 RUE PAUL PIODA 01000 Bourg En Bresse 01