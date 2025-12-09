Dom Juan Haguenau

Dom Juan Haguenau mardi 9 décembre 2025.

Dom Juan

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 22:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Dom Juan est introuvable au lendemain de ses noces. Accusé de trahison par la famille de Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage.

Dom Juan est introuvable au lendemain de ses noces. Accusé de trahison par la famille de Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Pendant son périple, Dom Juan profitera de chaque nouvelle aventure pour provoquer la punition de Dieu et la colère des Hommes. Le pire Homme, dit-on, mais selon qui ?

Le texte original est projeté dans un univers contemporain et les 9 personnages de la pièce s’inscrivent dans des archétypes actuels. La musique, la danse, le rythme et les costumes de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte, pour un vertige émotionnel entre l’humour et le drame. Mais la vraie modernité du travail de Tigran Mekhitarian réside dans sa capacité à traiter la langue de Molière avec la fougue et le flow d’aujourd’hui. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Dom Juan is nowhere to be found the day after his wedding. Accused of treason by Dona Elvire’s family, a manhunt begins.

German :

Dom Juan ist am Tag nach seiner Hochzeit nicht mehr auffindbar. Da er von Dona Elvires Familie des Verrats beschuldigt wird, beginnt eine Jagd auf ihn.

Italiano :

Dom Juan è introvabile il giorno dopo il suo matrimonio. Accusato di tradimento dalla famiglia di Dona Elvire, inizia una caccia all’uomo.

Espanol :

Dom Juan no aparece por ninguna parte el día después de su boda. Acusado de traición por la familia de doña Elvira, se inicia una persecución.

L’événement Dom Juan Haguenau a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau