DOM JUAN – LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

DOM JUAN Début : 2025-10-07 à 20:30. Tarif : – euros.

THEATRE LE FORUM – FREJUS PRÉSENTE : DOM JUANAprès « Le Malade imaginaire » présenté l’an passé, le jeune et talentueux Tigran Mekhitarian poursuit son travail sur l’œuvre de Molière, et nous propose une relecture assez étonnante et pertinente de ce grand classique.Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par la famille de sa promise Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pendant leur périple pour lui éviter une mort certaine. Dom Juan est déjà à la recherche d’un nouveau cœur à séduire…Le texte original, toujours conserve´ et respecte´, est projeté´ sur scène dans un univers qui l’inscrit dans les codes urbains du rap et du hip-hop. La musique, la danse, les expressions et les styles vestimentaires de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte.La vraie modernité´ du travail de Tigran Mekhitarian réside dans sa capacite´ a` traiter la langue de Molière avec la fougue et le style du phrase´ d’aujourd’hui.Un « Dom Juan » inédit. Un Molière plus contemporain que jamais !

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83