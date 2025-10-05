VIVALDI / LES QUATRE SAISONS – SAINTE-CHAPELLE Paris

DOM JUAN Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Dom Juan est introuvable au lendemain de ses noces. Accusé de trahison par la famille de Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Pendant son périple, Dom Juan profitera de chaque nouvelle aventure pour provoquer la punition de Dieu et la colère des Hommes. Le pire Homme, dit-on, mais selon qui ?Le texte original est projeté dans un univers contemporain et les 9 personnages de la pièce s’inscrivent dans des archétypes actuels. La musique, la danse, le rythme et les costumes de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte, pour un vertige émotionnel entre l’humour et le drame.Mais la vraie modernité du travail de Tigran Mekhitarian réside dans sa capacité à traiter la langue de Molière avec la fougue et le flow d’aujourd’hui.

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93