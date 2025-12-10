Dom Juan Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc

Dom Juan

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par la famille de sa promise Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pendant leur périple pour lui éviter une mort certaine. Dom Juan est déjà à la recherche d’un nouveau cœur à séduire… Après Les Fourberies de Scapin et L’Avare, Dom Juan est la 3ème mise en scène d’un texte de Molière par Tigran Mekhitarian. Le texte original, toujours conservé et respecté, est projeté dans un univers au plateau qui l’inscrit dans les codes urbains du rap et du hip-hop. La musique, la danse, les expressions et les styles vestimentaires de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte. Mais la vraie modernité du travail de Tigran Mekhitarian réside dans sa capacité à traiter la langue de Molière avec la fougue et le flow du phrasé d’aujourd’hui. L’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française, qui trouve son identité dans des codes urbains, sont au coeur de la mise en scène.

Tarif prévente 10€ (jusqu’au 27 mars inclus).

Tarif Plein 12€, Réduit 10€.

Spectacle proposé par le service Culture de Saint Etienne de Montluc .

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 culture@st-etienne-montluc.net

English :

L’événement Dom Juan Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon