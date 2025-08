Dom Juan Sarlat-la-Canéda

Dom Juan Sarlat-la-Canéda jeudi 13 novembre 2025.

Dom Juan

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda

Succès au Festival off Avignon 2024 à la Factory

Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par la famille de sa promise Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pendant leur périple pour lui éviter une mort certaine. Dom Juan est déjà à la recherche d’un nouveau cœur à séduire…

Dans cette adaptation moderne et familiale, libre des contraintes du classique, Molière côtoie le rap et la jeunesse, dans une ambiance ghetto empruntant ses références à la culture contemporaine. L’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française, qui trouve son identité dans des codes urbains, sont au cœur de la mise en scène. .

