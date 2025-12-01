Domadora • The Blues Fuckers Foundation SUPERSONIC Paris

DOMADORA (22h30)

(Heavy psychedelic rock – Paris, FR)

Une véritable immersion dans l’âme du rock psychédélique !

Avec 15 ans d’existence et cinq albums studio salués par la critique, DOMADORA est une référence incontestée de la scène psychédélique et heavy psychedelic rock française. Après avoir partagé la scène avec des légendes comme Pentagram, Yawning Man, Earthless et Baroness, le groupe revient en 2025 avec un nouvel album attendu qui promet de repousser les limites de leur son unique. Un savoureux mélange de douceur et de violence, à l’image de groupes comme Tia Carrera, avec qui DOMADORA partage une affinité musicale. Chaque morceau est une exploration sonore, une réaction spontanée aux états d’âme des membres, ce qui rend chaque performance unique et électrisante.

Pour les fans de Earthless

http://domadora.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/user/rockingcrash

THE BLUES FUCKERS FOUNDATION (21h30)

(Rock – Paris, FR)

La Blues Fuckers Foundation est un groupe de rock’n’roll basé à Paris.

Il mélange le rock sous toutes ses formes avec différents genres, tels que la soul, la country, le folk et le funk, s’inspirant des deux côtés de l’Atlantique, pour créer un style brut, authentique et intemporel.

Leur musique est organique, sauvage, célèbre la vie, le blues et la joie. Alimenté par des guitares rugissantes et des rythmes tonitruants, le groupe propose des morceaux rock soul et percutants ainsi que des ballades sincères.

Les 3 influences : Black Keys, Rivals Sons, The Stones

https://open.spotify.com/artist/7hKOkRP3rDMi8AZwKBtw31

La suite de la programmation arrive très vite !

Samedi 20 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Cette soirée plaira aux fans de… All them Witches, Led Zeppelin & Kadavar !

Le samedi 20 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo