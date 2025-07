Domaine Bohr de la cueillette à la bouteille Berstett

Domaine Bohr de la cueillette à la bouteille Berstett samedi 16 août 2025.

Domaine Bohr de la cueillette à la bouteille

18 rue de Reitwiller Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-16 12:00:00

Date(s) :

2025-08-16

Visite de la cave Bohr à Gimbrett.

Poussez les portes de cette cave vous offrant une vue sur sa cuverie ! Ses vins se caractérisent par l’intensité de leur potentiel aromatique liée spécifiquement aux cépages qui mûrissent sur les collines argilo-calcaires en pleine exposition sud. A la fin de la visite, place à la dégustation. .

18 rue de Reitwiller Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

English :

Visit to the Bohr winery in Gimbrett.

German :

Besuch der Bohr-Kellerei in Gimbrett.

Italiano :

Visita alla cantina Bohr di Gimbrett.

Espanol :

Visita a la bodega Bohr en Gimbrett.

L’événement Domaine Bohr de la cueillette à la bouteille Berstett a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg