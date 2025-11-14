Domaine Chanson Dégustation spéciale Vente des vins 2025 Domaine Chanson Beaune

Domaine Chanson 12 Rue Paul Chanson Beaune Côte-d'Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

À l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune, le Domaine Chanson vous invite à découvrir les nuances de ses différents terroirs à travers une dégustation exceptionnelle de 6 vins.

Les vins blancs dégustés

Rully 2022

Beaune 1er Cru Le Clos des Mouches 2022

Les vins rouges dégustés

Mercurey 2022

Pernand-Vergelesses 1er Cru Vergelesses 2020

Beaune 1er Cru Clos des Marconnets 2017

Charmes-Chambertin Grand Cru 1997

! La dégustation est accompagnée de gougères bourguignonnes.

Départs de la Dégustation de 6 vins

Vendredi 14 novembre 2025 10h30, 11h30, 14h et 17h

Samedi 15 novembre 2025 10h15, 11h45, 14h45, 15h45, 16h45,17h45

Dimanche 16 novembre 2025 10h30 et 11h30

Où ? au Domaine Chanson, 12 rue Paul Chanson à Beaune

Nombre limité de personnes par départ

Durée de la dégustation 1 heure

RESERVATION OBLIGATOIRE

Jeunes moins de 18 ans accompagnés: entrée gratuite PAS D ALCOOL (possibilité de déguster un sirop de cassis de la région)

Veuillez vous présenter 5 minutes avant le départ de votre visite.

Pour tout retard, nous nous réservons le droit d’annuler votre visite afin de ne pas impacter l’ensemble du groupe.

Vous pouvez présenter au caveau votre billet papier imprimé ou votre e-billet sur votre smartphone. .

Domaine Chanson 12 Rue Paul Chanson Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté caveau@domaine-chanson.com

