Domaine Chanson Visite des caves & dégustation spéciale Vente des Vins 2025 de 6 grands vins Domaine Chanson Beaune

Domaine Chanson Visite des caves & dégustation spéciale Vente des Vins 2025 de 6 grands vins

Domaine Chanson 10-12 Rue du Collège Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

À l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune, le Domaine Chanson vous invite à découvrir sa cave aérienne unique et à distinguer les nuances de ses différents terroirs à travers une dégustation exceptionnelle de 6 vins.

Ce week-end, vous aurez l’occasion d’explorer notre cave sur plusieurs étages, chacun révélant des aspects fascinants de son histoire.

Notre guide passionné vous accompagnera tout au long de l’expérience, partageant des anecdotes captivantes et des détails sur les évènements marquants qui ont façonné nos vins.

Préparez-vous à plonger dans le passé et à découvrir les secrets qui se cachent derrière chaque appellation !

Les vins blancs dégustés

Rully 2022

Beaune 1er Cru Le Clos des Mouches 2022

Les vins rouges dégustés

Mercurey 2022

Pernand-Vergelesses 1er Cru Vergelesses 2020

Beaune 1er Cru Clos des Marconnets 2017

Charmes-Chambertin Grand Cru 1997

! La dégustation est accompagnée de gougères bourguignonnes.

Départs de la Visite & Dégustation de 6 vins

Vendredi 14 novembre 2025 14h30 et 15h30

Samedi 15 novembre 2025 10h, 11h30, 15h, 16h et 17h

Dimanche 16 novembre 2025 10h45

Où ? au Domaine Chanson, 12 rue Paul Chanson à Beaune

Nombre limité de personnes par départ

Durée de la visite 1 heure 30

RESERVATION OBLIGATOIRE

Jeunes moins de 18 ans accompagnés entrée gratuite PAS D’ALCOOL (possibilité de déguster un sirop de cassis de la région)

Veuillez vous présenter 5 minutes avant le départ de votre visite.

Pour tout retard, nous nous réservons le droit d’annuler votre visite afin de ne pas impacter l’ensemble du groupe.

Vous pouvez présenter au caveau votre billet papier imprimé ou votre e-billet sur votre smartphone. .

Domaine Chanson 10-12 Rue du Collège Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté caveau@domaine-chanson.com

