Domaine de Certes et Graveyron Aile’zozio Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Aile’zozio

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Des chroniques nature pour découvrir nos amis à plumes sous un nouveau jour. Vous y rencontrerez l’archéoptéryx, la poule, le cormoran, le martin-pêcheur ou encore les chouettes et hiboux de notre région.

Des portraits insolites pour mieux comprendre les services rendus par les oiseaux et la nécessité de les protéger.

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien

Enfant à partir de 9 ans.

Gratuit. .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 domainedecertes@gironde.fr

