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Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Des animaux plein la tête Domaine de Certes et Graveyron Audenge

samedi 26 septembre 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Des animaux plein la tête Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine de Certes et Graveyron
Adresse
Avenue de Certes
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Des animaux plein la tête

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Avec des éléments de la nature et votre imagination, donnez vie aux petites bêtes qui peuplent le domaine à travers cet atelier de land-art.
Bien que les adultes doivent être présents, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur.
Sortie pour les 3-6 ans.

Lieu de rendez-vous Domaine de Certes et Graveyron Accueil

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien
15 places disponibles)

Enfant à partir de 3 ans
Gratuit   .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 

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English :

L’événement Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Des animaux plein la tête Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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