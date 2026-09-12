Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Des animaux plein la tête Domaine de Certes et Graveyron Audenge
samedi 26 septembre 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Des animaux plein la tête
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Avec des éléments de la nature et votre imagination, donnez vie aux petites bêtes qui peuplent le domaine à travers cet atelier de land-art.
Bien que les adultes doivent être présents, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur.
Sortie pour les 3-6 ans.
Lieu de rendez-vous Domaine de Certes et Graveyron Accueil
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien
15 places disponibles)
Enfant à partir de 3 ans
Gratuit .
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
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English :
L’événement Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Des animaux plein la tête Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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