Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Margot du cours d’eau et Verneuil l’écureuil Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Margot du cours d’eau La loutre Margot du cours d’eau souhaiterait installer sa maison dans la forêt à côté du ruisseau. Mais est-ce le bon endroit ? Par le biais d’activités natures mêlant plusieurs approches sensibles, les enfants décideront si oui ou non Margot fait bien de s’installer ici.

Les 14 et 20 décembre.

Verneuil l’écureuil Acrobate et funambule, on ne se lasse pas de le voir grimper et courir dans les branches. Très gourmand, il descend souvent à terre pour ramasser une noisette ou pour décortiquer quelques pommes de pin. Prévoyant, il cache des réserves, en prévision de l’hiver. Et si on se mettait dans la peau d’un écureuil ?

Les 23 décembre et 2 janvier.

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien d’accès.

Bien que les adultes doivent être présents, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur. Sortie pour les 3-6 ans

Gratuit .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 domainedecertes@gironde.fr

