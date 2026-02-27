Domaine de Certes et Graveyron Opération ramassage de déchets Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Opération ramassage de déchets

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Département, en qualité de gestionnaire du Domaine de Certes et Graveyron, prévoit une opération de nettoyage du site le 7 mars à partir de 09h30. Il s’agit de collecter les déchets maritimes amassés le long de la digue au cours de la période hivernale, notamment les microplastiques qui ne peuvent être ramassés que manuellement.

Cette opération sera menée en collaboration avec la commune d’Audenge et le soutien des associations Wings of the ocean et Audenge fishing crew .

Les usagers du site et la population locale souhaitant participer à cette action sont invités à se présenter munis de gants aux abords du port d’Audenge ; les consignes de tri et de ramassage leur seront données.

Enfant à partir de 7 ans.

Gratuit. .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Domaine de Certes et Graveyron Opération ramassage de déchets

L’événement Domaine de Certes et Graveyron Opération ramassage de déchets Audenge a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur Bassin