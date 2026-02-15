Domaine de Certes et Graveyron Sortie forestière Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Sortie forestière

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Habituellement connu pour ses marais et ses prairies, le domaine de Certes et Graveyron abrite également une partie forestière. Cette visite est l’occasion de fouler les aiguilles de pin, d’observer les arbres, chercher des traces d’animaux, écouter les oiseaux des forêts, sentir l’humus et les champignons.

Enfant à partir de 7 ans

Gratuit .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

