Domaine de la Burie JEP 2025 Saint-Julien-les-Villas

Domaine de la Burie JEP 2025 Saint-Julien-les-Villas dimanche 21 septembre 2025.

Domaine de la Burie JEP 2025

30 rue de la Burie Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

>> Visite libre des extérieurs

Allée tricentenaire de tilleuls labellisée Ensemble arboré remarquable par l’association A.R.B.R.E.S.

Dimanche 14h-17h .

30 rue de la Burie Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 08 41 79 91 jydeboudemange@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Domaine de la Burie JEP 2025 Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne