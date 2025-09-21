Domaine de la Burie JEP 2025 Saint-Julien-les-Villas
Domaine de la Burie JEP 2025 Saint-Julien-les-Villas dimanche 21 septembre 2025.
Domaine de la Burie JEP 2025
30 rue de la Burie Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
>> Visite libre des extérieurs
Allée tricentenaire de tilleuls labellisée Ensemble arboré remarquable par l’association A.R.B.R.E.S.
Dimanche 14h-17h .
30 rue de la Burie Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 08 41 79 91 jydeboudemange@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Domaine de la Burie JEP 2025 Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne