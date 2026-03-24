Domaine de La Chataignière Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais

1 Les Grandes Terres Périssac Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-17 2026-09-20

Situés sur un site agréable, dominant le village de Courrière , le Moulin des Grandes Vignes et son musée viti-vinicole ouvrent leurs portes sur le vignoble de Périssac. Après plus d’une heure de visite, une dégustation de nos vins vous sera proposée. Des produits de porcs noirs, issus de notre petit élevage, sont aussi disponibles sur le Domaine.

Le 20 avril 2025 à partir de 14h, viens vivre une après-midi magique en famille au cœur de notre domaine viticole

une chasse aux œufs géante avec deux parcours adaptés selon l’âge des enfants , un stand de douceurs pour les petits et les grands gourmands crêpes, chocolat chaud, cookies et plus encore…Le stand du domaine avec nos produits à déguster ou à emporter !

Des animaux à rencontrer, une visite exceptionnelle du musée vitivinicole, et plein de surprises à découvrir…

AOC BORDEAUX, BORDEAUX SUPERIEUR , BDX BLANC, BDX ROSE .

1 Les Grandes Terres Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 52 26 88 laurent.francais@sfr.fr

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English : Domaine de La Chataignière Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais

L’événement Domaine de La Chataignière Un dimanche au Château en Fronsadais-Libournais Périssac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Fronsadais