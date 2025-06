Domaine de la pointe Après-marché musique – Lieu-dit la Pointe Capbreton 21 juin 2025 11:30

Landes

Domaine de la pointe Après-marché musique Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 11:30:00

fin : 2025-06-21 15:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Musique live par Western Mpl, alternative indie rock, apéro, planches à partager autour de la cabane et sous la tente.

Musique live par Western Mpl, alternative indie rock, apéro, planches à partager autour de la cabane et sous la tente. .

Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52

English : Domaine de la pointe Après-marché musique

Live music by Western Mpl, alternative indie rock, aperitif, boards to share around the hut and under the tent.

German : Domaine de la pointe Après-marché musique

Live-Musik von Western Mpl, alternativer Indie-Rock, Aperitif, Bretter, die rund um die Hütte und im Zelt geteilt werden können.

Italiano :

Musica dal vivo di Western Mpl, indie rock alternativo, aperitivo, piatti da condividere intorno al rifugio e sotto la tenda.

Espanol : Domaine de la pointe Après-marché musique

Música en directo a cargo de Western Mpl, rock indie alternativo, aperitivo, platos para compartir alrededor de la cabaña y bajo la carpa.

L’événement Domaine de la pointe Après-marché musique Capbreton a été mis à jour le 2025-06-13 par OTI LAS