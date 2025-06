Domaine de la pointe Dîner éphémère – Lieu-dit la Pointe Capbreton 19 juin 2025 19:45

Landes

Domaine de la pointe Dîner éphémère Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 19:45:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

En collaboration avec Chef Mathé

Visite, dégustation et dîner face aux vignes sur réservation.

En collaboration avec Chef Mathé

Visite, dégustation et dîner face aux vignes sur réservation. .

Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52

English : Domaine de la pointe Dîner éphémère

In collaboration with Chef Mathé

Visit, tasting and dinner overlooking the vineyards on reservation.

German : Domaine de la pointe Dîner éphémère

In Zusammenarbeit mit Chef Mathé

Besichtigung, Verkostung und Abendessen mit Blick auf die Weinberge (Reservierung erforderlich).

Italiano :

In collaborazione con lo chef Mathé

Visita, degustazione e cena davanti alle vigne su prenotazione.

Espanol : Domaine de la pointe Dîner éphémère

En colaboración con el Chef Mathé

Visita, degustación y cena frente a las viñas previa reserva.

L’événement Domaine de la pointe Dîner éphémère Capbreton a été mis à jour le 2025-06-13 par OTI LAS