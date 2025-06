Domaine de la pointe Les entrepreneurs bienveillants – Lieu-dit la Pointe Capbreton 26 juin 2025 18:00

Landes

Domaine de la pointe Les entrepreneurs bienveillants Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 18:00:00

fin : 2025-06-26 22:00:00

Date(s) :

2025-06-26

Afterwork pro solidaire au profit de l’asso Le Mouvement Bleu

Sur réservation

Afterwork pro solidaire au profit de l’asso Le Mouvement Bleu

Sur réservation .

Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52

English : Domaine de la pointe Les entrepreneurs bienveillants

Afterwork pro solidaire in aid of Le Mouvement Bleu association

By reservation

German : Domaine de la pointe Les entrepreneurs bienveillants

Afterwork pro solidarisch zugunsten der Organisation Le Mouvement Bleu

Auf Reservierung

Italiano :

Pro afterwork a favore dell’associazione Le Mouvement Bleu

Su prenotazione

Espanol : Domaine de la pointe Les entrepreneurs bienveillants

Pro afterwork a beneficio de Le Mouvement Bleu

Por reserva

L’événement Domaine de la pointe Les entrepreneurs bienveillants Capbreton a été mis à jour le 2025-06-13 par OTI LAS