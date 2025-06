Domaine de la pointe Vernissage d’arts et vins – Lieu-dit la Pointe Capbreton 28 juin 2025 18:00

Landes

Domaine de la pointe Vernissage d'arts et vins

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

2025-06-28

Découvrez l’exposition sculpturale de l’été en présence des artistes.

Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52

English : Domaine de la pointe Vernissage d’arts et vins

Discover this summer’s sculptural exhibition in the presence of the artists.

German : Domaine de la pointe Vernissage d’arts et vins

Entdecken Sie die Skulpturenausstellung des Sommers in Anwesenheit der Künstler.

Italiano :

Scoprite la mostra scultorea di quest’estate in presenza degli artisti.

Espanol : Domaine de la pointe Vernissage d’arts et vins

Descubra la exposición escultórica de este verano en presencia de los artistas.

