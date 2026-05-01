Domaine de Lascaux Tournoi de pétanque Laval Saint-Germain-les-Vergnes
Domaine de Lascaux Tournoi de pétanque Laval Saint-Germain-les-Vergnes samedi 23 mai 2026.
Saint-Germain-les-Vergnes
Domaine de Lascaux Tournoi de pétanque
Laval 1080 Route de L’Étang de Lascaux Saint-Germain-les-Vergnes Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Parce que vous adorez la pétanque en doublette, vous nous avez demandé d’organiser un nouveau tournoi. Votre voeu est exaucé jet du but 14 h 30 Boissons et petits encs sur place Chants des oiseaux et bruit de l’eau inclus – .
Laval 1080 Route de L’Étang de Lascaux Saint-Germain-les-Vergnes 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 12 27
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English : Domaine de Lascaux Tournoi de pétanque
L’événement Domaine de Lascaux Tournoi de pétanque Saint-Germain-les-Vergnes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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