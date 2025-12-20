DOMAINE DE L’OULIVIE SUR LE SENTIER DE BEBELLE

Combaillaux Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03

Le domaine propose une expérience familiale unique aux côtés de Bebelle, le petit poney mascotte. Accompagnés d’un guide, les participants partent pour une balade de 1,4 km au cœur du domaine. À mi-parcours, un goûter maison est offert, avec la fameuse “pompe à l’huile” au chocolat et un verre de jus de fruit, pour le plaisir des petits et des grands.

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80

English :

The estate offers a unique family experience with Bebelle, the little pony mascot. Accompanied by a guide, participants set off on a 1.4 km ride through the heart of the estate. At the halfway point, a homemade snack is offered, including the famous chocolate ?pompe à l?huile? and a glass of fruit juice, to the delight of young and old alike.

L’événement DOMAINE DE L’OULIVIE SUR LE SENTIER DE BEBELLE Combaillaux a été mis à jour le 2025-12-18 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP