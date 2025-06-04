DOMAINE DE L’OULIVIE VISITE GUIDÉE PÉDESTRE Combaillaux

Combaillaux Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-26

2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-14 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-20 2025-06-21 2025-06-25 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-28 2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05

Au cours de notre visite guidée pédestre sur le chemin de l’Or de mon Grand-père, explorez notre domaine en compagnie de guides passionnés qui vous conduiront à travers notre univers méditerranéen.

Le déroulé de la visite

– Le Musée

L’histoire familiale de notre domaine vous est contée, près de notre moulin en pierre du XVIIIème siècle. Charles Billet, notre grand-père, a planté les oliviers. André Vialla, notre père berger, y a fait pâturer ses moutons. Et nous, nous poursuivons cette belle œuvre en prenant soin de nos arbres. Trois générations de passionnés se sont succédées pour faire de notre oliveraie, un lieu de vie où tradition et innovation s’allient harmonieusement.

– L’Oliveraie

Le cheminement se poursuit dans notre oliveraie pour vous imprégner du lieu, découvrir notre savoir-faire, la saisonnalité de l’olivier ainsi que nos périodes de récolte. Vous aurez également l’opportunité de mieux comprendre notre approche pour préserver la biodiversité de notre domaine.

-Le Moulin à huile

Dans notre moulin à huile, vous appréhendez les différentes étape d’extraction de l’huile d’olive, pur jus de fruit, emblème de la Méditerranée. Les olives y sont soigneusement broyées pour libérer leur jus, qui est ensuite extrait par pression à froid, un procédé ancestral qui préserve toutes leurs propriétés naturelles. Cette méthode garantit une huile d’olive vierge extra, riche en saveurs et en bienfaits.

– La dégustation

Pour clôturer la visite, nous vous proposons une dégustation de nos produits. Laissez-vous séduire par les saveurs de nos huiles d’olive, purées d’olive et vinaigres.

Un moment convivial et savoureux qui ravira petits et grands ! .

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80

English :

During our guided walking tour on the path of my Grandfather?s Gold, explore our estate in the company of passionate guides who will lead you through our Mediterranean universe.

German :

Während unserer geführten Tour zu Fuß auf dem Goldpfad meines Großvaters erkunden Sie unser Weingut in Begleitung von passionierten Führern, die Sie durch unsere mediterrane Welt führen werden.

Italiano :

Durante la nostra visita guidata a piedi lungo il sentiero dell’oro di mio nonno, esplorate la nostra tenuta in compagnia di guide appassionate che vi condurranno attraverso il nostro mondo mediterraneo.

Espanol :

Durante nuestra visita guiada a pie por el camino del oro de mi abuelo, explore nuestra finca en compañía de guías apasionados que le conducirán por nuestro mundo mediterráneo.

