Domaine de l’Ours Bleu : une entrée fracassante dans les pépites de Loire à découvrir

Il est des domaines récents sur lesquels le terroir et le savoir-faire se combinent avec un alignement des planètes qui font qu’en à peine quelques années l’Ours Bleu est passé de néo propriété viticole au statut de pépite ligérienne dont la majeure partie des cuvées est aujourd’hui en allocation.

Pourtant, dans le sillage des Clos Rougeard, Bellargus, Thibaud Boudignon, Richard Leroy, Nicolas Joly et autres vignerons star de la Loire, se faire une place parmi les grands relevait presque de l’impossible tellement le niveau requis est de nos jours élevé.

Et c’est pourtant ce pari fou qu’est en passe de réussir Julien Contant.

Nous aurons le plaisir de le recevoir pour réaliser ensemble une dégustation de la gamme de ses vins. Il nous expliquera le travail réalisé à la vigne, le secret de ses vinifications et comment il a réussi à séduire les amateurs les plus aguerris des vins de Loire!

Alors ne tardez pas à bloquer votre soirée pour nous rejoindre et déguster de grands chenins et cabernet francs de Loire !

Comme toujours, traditionnel buffet d’accompagnement et service par votre team HEC VINS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T22:00:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/domaine-de-l-ours-bleu-une-entree-fracassante-dans-les-pepites-de-loire-a-decouvrir/2025/06/18/12724

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris