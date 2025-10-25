DOMAINE DE L’UNIQUE VIN & SWING Caux

Vous aimez le vin ? Venez déguster nos vins bio à la vente !

Vous aimez danser ? Nous vous proposons une soirée Lindy Hop !

Vous aimez partager, discuter ? Apportez un plat salé ou sucré, nous nous occupons du reste !

Où ? Au Domaine de l’Unique

58 avenue de Fontès à Caux près de Pézenas

Quand ? Deux dates au choix pour ce mois d’octobre

Le samedi 25 à partir de 19h30

Le dimanche 26 à partir de 15h30

Un thème orange. Portez un vêtement orange ou apportez un objet que vous laisserez en déco le temps de l’événement !!

Merci de confirmer votre présence 06 03 74 15 07 .

58 Avenue de Fontes Caux 34720 Hérault Occitanie

