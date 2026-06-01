Domaine de Mariemont, Domaine de Mariemont, Morlanwelz-Mariemont

Domaine de Mariemont 6 et 7 juin Domaine de Mariemont La Louvière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le Domaine de Mariemont est un vaste parc de 45 hectares alliant nature, patrimoine et culture. Ancien domaine royal, il offre un cadre idéal pour se promener et se détendre, avec ses bois, étangs, pelouses et sa riche biodiversité.

Il abrite le Musée royal de Mariemont et le CRIE, qui propose des activités de sensibilisation à l’environnement. Le site est entretenu de manière écologique par les jardiniers du Service des Espaces Verts du SPW, conciliant préservation de la nature et accueil du public.

Activités proposées lors du week-end ‘Rendez-vous aux jardins’, autour du thème des pollinisateurs

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin

> Spectacle pour enfants ;

> Ateliers disséminés dans le parc et au CRIE de Mariemont ;

> Présence d’associations partenaires qui permettront d’élargir les animations et les découvertes ;

> Des rafraîchissements seront également proposés et il sera possible de se restaurer sur

les pelouses du parc dans une ambiance conviviale ;

> Et ce n’est pas tout… d’autres surprises vous attendent !

Domaine de Mariemont Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz Morlanwelz-Mariemont 7140 La Louvière Hainaut

Le Domaine de Mariemont est un vaste parc de 45 hectares alliant nature, patrimoine et culture. Ancien domaine royal, il offre un cadre idéal pour se promener et se détendre, avec ses bois, étangs, …

© Domaine de Mariemont Aurélie Dery