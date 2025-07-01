Domaine de Rocheville Secrets de vignes Parnay

Domaine de Rocheville Secrets de vignes Parnay mardi 1 juillet 2025.

Domaine de Rocheville Secrets de vignes

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-09-01 2025-09-15

Visite guidée d’une parcelle de vignes, puis des chais de production, suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.

Visite guidée d’une parcelle de vignes à proximité du domaine, puis visite des chais de production (cuves, foudres, barriques), suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.

Découverte du cycle de la vigne et du travail du sol, et des méthodes de vinification et d’élevage de nos vins biologiques.

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/01 au 15/06/2025

le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.

Fermé le dimanche.

Sur réservation.

Du 16/06 au 30/06/2025

le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h30.

Fermé le dimanche.

Sur réservation.

Du 01/07 au 31/08/2025

le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h30. Le dimanche de 14h à 18h.

Sur réservation.

Du 01/09 au 14/09/2025

le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h30.

Fermé le dimanche.

Sur réservation.

Du 15/09 au 31/12/2025

le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.

Fermé le dimanche.

Sur réservation. .

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

English :

Guided tour of a vineyard plot, then of the production cellars, followed by a commented tasting of 4 cuvées, with appetizers.

German :

Geführte Besichtigung einer Weinbergsparzelle, dann der Produktionskeller, gefolgt von einer kommentierten Verkostung von 4 Cuvées, mit Aperitifhäppchen.

Italiano :

Visita guidata di un appezzamento di vite, poi delle cantine di produzione, seguita da una degustazione commentata di 4 cuvée, con stuzzichini.

Espanol :

Visita guiada de una parcela de viñedos, luego de las bodegas de producción, seguida de una degustación comentada de 4 cuvées, con aperitivos.

L’événement Domaine de Rocheville Secrets de vignes Parnay a été mis à jour le 2025-08-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME