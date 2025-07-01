Domaine de Rocheville Secrets de vignes Parnay
Domaine de Rocheville Secrets de vignes
Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-07-01 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
Date(s) :
2025-07-01 2025-09-01 2025-09-15
Visite guidée d’une parcelle de vignes à proximité du domaine, puis visite des chais de production (cuves, foudres, barriques), suivie d’une dégustation commentée de 4 cuvées, avec bouchées apéritives.
Découverte du cycle de la vigne et du travail du sol, et des méthodes de vinification et d’élevage de nos vins biologiques.
PRECISIONS HORAIRES
Du 01/01 au 15/06/2025
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.
Fermé le dimanche.
Sur réservation.
Du 16/06 au 30/06/2025
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h30.
Fermé le dimanche.
Sur réservation.
Du 01/07 au 31/08/2025
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h30. Le dimanche de 14h à 18h.
Sur réservation.
Du 01/09 au 14/09/2025
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h30.
Fermé le dimanche.
Sur réservation.
Du 15/09 au 31/12/2025
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.
Fermé le dimanche.
Sur réservation. .
Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr
English :
Guided tour of a vineyard plot, then of the production cellars, followed by a commented tasting of 4 cuvées, with appetizers.
German :
Geführte Besichtigung einer Weinbergsparzelle, dann der Produktionskeller, gefolgt von einer kommentierten Verkostung von 4 Cuvées, mit Aperitifhäppchen.
Italiano :
Visita guidata di un appezzamento di vite, poi delle cantine di produzione, seguita da una degustazione commentata di 4 cuvée, con stuzzichini.
Espanol :
Visita guiada de una parcela de viñedos, luego de las bodegas de producción, seguida de una degustación comentada de 4 cuvées, con aperitivos.
