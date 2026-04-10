Clergoux

Domaine de Sédières Apéro-Concert Brass-Band Project

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

BRASS BAND POP FESTIVE

Un vent d’énergie et de cuivres souffle avec le Brass Band Project ! Le groupe transforme chaque note en fête, entre puissance, groove et complicité musicale.

Réinventant les hits d’aujourd’hui avec l’énergie explosive d’un brass band moderne, il mêle cuivres puissants, percussions percutantes et show interactif.

Chaque concert devient un moment intense, dansant et fédérateur préparez-vous à vibrer, danser et embarquer pour un véritable voyage musical où les cuivres font battre le cœur plus fort. .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Apéro-Concert Brass-Band Project

L’événement Domaine de Sédières Apéro-Concert Brass-Band Project Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze