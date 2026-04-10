Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes Clergoux
Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes Clergoux lundi 27 juillet 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes
Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Une soirée exceptionnelle avec des artistes de la scène Tremplin Corrèze de Brive Festival ! Impulsée par le Département de la Corrèze avec Festival Production, organisateur de Brive Festival, l’objectif de cette initiative est de dénicher les jeunes talents corréziens. Quel plaisir d’accueillir les lauréats ! CHARLOTTE BOIN Autrice-compositrice-productrice, elle mêle synthés modernes et écriture introspec tive dans un univers pop électro sincère, porté par une voix puissante et une forte présence scénique. ATECI Chanteuse de 20 ans à l’univers sensible et authentique, elle se produit en duo avec son guitariste Lorent. Ses compositions, inspirées de son vécu, affirment une identité artistique sincère. LOUISE D Artiste pop urbaine, elle mêle des paroles mélancoliques à des rythmes dansants et entraînants. Elle sublime la tristesse et la haine, transformant ses failles et ses blessures .
Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes
L’événement Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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