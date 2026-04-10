Clergoux

Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Une soirée exceptionnelle avec des artistes de la scène Tremplin Corrèze de Brive Festival ! Impulsée par le Département de la Corrèze avec Festival Production, organisateur de Brive Festival, l’objectif de cette initiative est de dénicher les jeunes talents corréziens. Quel plaisir d’accueillir les lauréats ! CHARLOTTE BOIN Autrice-compositrice-productrice, elle mêle synthés modernes et écriture introspec tive dans un univers pop électro sincère, porté par une voix puissante et une forte présence scénique. ATECI Chanteuse de 20 ans à l’univers sensible et authentique, elle se produit en duo avec son guitariste Lorent. Ses compositions, inspirées de son vécu, affirment une identité artistique sincère. LOUISE D Artiste pop urbaine, elle mêle des paroles mélancoliques à des rythmes dansants et entraînants. Elle sublime la tristesse et la haine, transformant ses failles et ses blessures .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes

L’événement Domaine de Sédières Apéro Concert Les pépites corrèziennes Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze