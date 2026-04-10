Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Sedières Clergoux

Clergoux

Domaine de Sédières Descente en tyrolienne

Sedières Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19

Pour tout public

Pour les centres de loisirs

Tous les jours, sur réservation uniquement, sous réserve des possibilités

CLSH 100 € la demi-journée

Réservations et renseignements auprès de Profession Sport Limousin

L’activité est encadrée par des animateurs diplômés. .

Sedières Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 87 12

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English : Domaine de Sédières Descente en tyrolienne

L’événement Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze