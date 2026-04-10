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Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Sedières Clergoux

Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Sedières Clergoux

Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Sedières Clergoux lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Sedières

Adresse : Château de Sédières

Ville : 19320 Clergoux

Département : Corrèze

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Clergoux

Domaine de Sédières Descente en tyrolienne

Sedières Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19

Pour tout public
Pour les centres de loisirs
Tous les jours, sur réservation uniquement, sous réserve des possibilités
CLSH 100 € la demi-journée
Réservations et renseignements auprès de Profession Sport Limousin
L’activité est encadrée par des animateurs diplômés.   .

Sedières Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 87 12 

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English : Domaine de Sédières Descente en tyrolienne

L’événement Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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