Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Sedières Clergoux
Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Sedières Clergoux lundi 13 juillet 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Descente en tyrolienne
Sedières Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19
Pour tout public
Pour les centres de loisirs
Tous les jours, sur réservation uniquement, sous réserve des possibilités
CLSH 100 € la demi-journée
Réservations et renseignements auprès de Profession Sport Limousin
L’activité est encadrée par des animateurs diplômés. .
Sedières Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 87 12
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English : Domaine de Sédières Descente en tyrolienne
L’événement Domaine de Sédières Descente en tyrolienne Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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