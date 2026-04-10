Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro Clergoux mercredi 15 juillet 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro
Salle de spectacles Clergoux Corrèze
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Théâtre gestuel et musical Cie Le Guichet
À partir de 5 ans Durée 50 mn
Les justiciers d’hier et d’aujourd’hui se mêlent dans un spectacle tendre et décapant, guidé par un Zorro revisité.
Entre mime, aspirateur et trompette, deux compères réinventent l’art du héros du quotidien avec humour et poésie.
Un voyage drôle et musical qui parle autant à l’enfant qu’à l’adulte… et nous rappelle que chacun peut changer le monde, à sa façon. .
Salle de spectacles Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro
L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Clergoux (Corrèze)
- Base VTT de Sédières Circuit n° 9 A la recherche des Courijoux Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Le grand tour de Sédières Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Etape Clergoux St Chamant Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Base VTT de Sédières Circuit n° 6 La piste du Pin Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Base VTT de Sédières Circuit n° 8 Vers le Transcorrézien Clergoux Corrèze 1 mai 2026