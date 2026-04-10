Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro

Salle de spectacles Clergoux Corrèze

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Théâtre gestuel et musical Cie Le Guichet

À partir de 5 ans Durée 50 mn

Les justiciers d’hier et d’aujourd’hui se mêlent dans un spectacle tendre et décapant, guidé par un Zorro revisité.

Entre mime, aspirateur et trompette, deux compères réinventent l’art du héros du quotidien avec humour et poésie.

Un voyage drôle et musical qui parle autant à l’enfant qu’à l’adulte… et nous rappelle que chacun peut changer le monde, à sa façon. .

Salle de spectacles Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro

L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeune public Zorro Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze