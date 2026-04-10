Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Salle de spectacle Clergoux

Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle La Bohème

Salle de spectacle Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : 43 – 43 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

OPÉRA DE PUCCINI par la troupe DIVA OPERA

Plongez dans l’univers envoûtant où amour, passion et destin se mêlent dans une fresque musicale inoubliable.

Ce chef-d’œuvre intemporel vous invite à partager les joies et les drames de jeunes artistes bohèmes.

Dès 15 h visite guidée de l’exposition NATURE

Dès 16 h Proposition d’une visite des coulisses de l’opéra, gratuit sur réservations 05 55 23 25 09

17 h restaurez-vous avec des producteurs Origine Corrèze

Dès 16 h découvrez les coulisses de l’opéra, gratuit sur réservations 05 55 23 25 09

Dès 17 h restaurez-vous auprès des producteurs Origine Corrèze .

Salle de spectacle Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Spectacle La Bohème

L’événement Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze