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Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Salle de spectacle Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Salle de spectacle Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Salle de spectacle Clergoux dimanche 9 août 2026.

Lieu : Salle de spectacle

Adresse : Château de Sédières

Ville : 19320 Clergoux

Département : Corrèze

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 43 43 49 Tarif de base plein tarif

Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle La Bohème

Salle de spectacle Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : 43 – 43 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

OPÉRA DE PUCCINI par la troupe DIVA OPERA
Plongez dans l’univers envoûtant où amour, passion et destin se mêlent dans une fresque musicale inoubliable.
Ce chef-d’œuvre intemporel vous invite à partager les joies et les drames de jeunes artistes bohèmes.
Dès 15 h visite guidée de l’exposition NATURE
Dès 16 h Proposition d’une visite des coulisses de l’opéra, gratuit sur réservations 05 55 23 25 09
17 h restaurez-vous avec des producteurs Origine Corrèze
Dès 16 h découvrez les coulisses de l’opéra, gratuit sur réservations 05 55 23 25 09
Dès 17 h restaurez-vous auprès des producteurs Origine Corrèze   .

Salle de spectacle Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70  domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Spectacle La Bohème

L’événement Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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