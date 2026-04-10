Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Salle de spectacle Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Salle de spectacle Clergoux dimanche 9 août 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle La Bohème
Salle de spectacle Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : 43 – 43 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
OPÉRA DE PUCCINI par la troupe DIVA OPERA
Plongez dans l’univers envoûtant où amour, passion et destin se mêlent dans une fresque musicale inoubliable.
Ce chef-d’œuvre intemporel vous invite à partager les joies et les drames de jeunes artistes bohèmes.
Dès 15 h visite guidée de l’exposition NATURE
Dès 16 h Proposition d’une visite des coulisses de l’opéra, gratuit sur réservations 05 55 23 25 09
17 h restaurez-vous avec des producteurs Origine Corrèze
Dès 16 h découvrez les coulisses de l’opéra, gratuit sur réservations 05 55 23 25 09
Dès 17 h restaurez-vous auprès des producteurs Origine Corrèze .
Salle de spectacle Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Domaine de Sédières Spectacle La Bohème
L’événement Domaine de Sédières Spectacle La Bohème Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Clergoux (Corrèze)
- Base VTT de Sédières Circuit n° 9 A la recherche des Courijoux Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Le grand tour de Sédières Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Etape Clergoux St Chamant Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Base VTT de Sédières Circuit n° 6 La piste du Pin Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Base VTT de Sédières Circuit n° 8 Vers le Transcorrézien Clergoux Corrèze 1 mai 2026