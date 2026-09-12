Domaine de Valfontaine Journées du Patrimoine Chez Massias Lachaise

Informations pratiques

Lachaise

Domaine de Valfontaine Journées du Patrimoine

Chez Massias 1, Impasse des Jardiniers Lachaise Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A la croisée des époques. Venez découvrir le manoir et sa ferme du 19ème siècle, le nouveau jardin associatif et le projet innovant de réhabilitation autour d’un habitat partagé sénior.

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Chez Massias 1, Impasse des Jardiniers Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@valfontainevillage.fr

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English : Domaine de Valfontaine Journées du Patrimoine

At the crossroads of eras. Come and discover the 19th-century manor house and farm, the new community garden and the innovative renovation project centred around shared housing for seniors.

L’événement Domaine de Valfontaine Journées du Patrimoine Lachaise a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente