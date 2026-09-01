Informations pratiques

Le Cellier

Domaine des Génaudières – Journées Européennes du Patrimoine

Les Génaudières Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Ce domaine viticole familial, situé sur les hauteurs du Cellier, existe depuis 1635. Brigitte, Pierre-Yves et Anne Athimon créent des vins de Loire, en laissant s’exprimer le terroir. Il faut dire que sur ce rocher ancestral, rien ne pouvait pousser, sauf la vigne !

Et ce site des plus naturels, offrant un panorama spectaculaire sur la Loire, ne pouvait donner qu’un vignoble de rêve. Il a débuté sa conversion à l’agriculture biologique en 2020. La pierre donne la minéralité au vin, la Loire une fraîcheur qui intensifie le fruit et le vent qui balaye le rocher, éradique champignons et autres maladies. Autant vous dire que tous les ingrédients sont réunis pour que ces vins soient reconnus.

Une dégustation de vins vous sera proposée en toute convivialité. .

Les Génaudières Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 27

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Domaine des Génaudières – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis