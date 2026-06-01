Domaine du Château de Seneffe, Domaine du Château de Seneffe, Seneffe

Domaine du Château de Seneffe 6 et 7 juin Domaine du Château de Seneffe Soignies

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Destiné aux promenades et aux divertissements, le Parc du Domaine du Château de Seneffe est également un lieu d’expositions en plein air, un espace événementiel où les visiteurs se laissent séduire par la beauté du site et la magie des manifestations qui s’y déroulent chaque printemps et été.

Activités proposées lors du week-end ‘Rendez-vous aux jardins’

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin

> Visites guidées : 11h, 14h et 16h – gratuites mais sur réservation.

Le Domaine du Château de Seneffe invite à découvrir un paysage conçu comme une oeuvre d’art. Lors d’une visite guidée, le château, les fabriques (orangerie, théâtre, volière, glacière) et l’eau, véritable miroir vivant, révèlent un parc pensé pour émerveiller par ses jeux de lumière et de perspectives.

La visite se termine par une exploration autonome, invitant chacun à observer et à jouer les explorateurs.

Domaine du Château de Seneffe Rue Lucien Plasman, 7 – 7180 Seneffe Seneffe 7180 Seneffe Soignies Hainaut

Destiné aux promenades et aux divertissements, le Parc du Domaine du Château de Seneffe est également un lieu d’expositions en plein air, un espace événementiel où les visiteurs se laissent séduire …

©© asbl Domaine de Seneffe – Photo : Stéphane Vandam