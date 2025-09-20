Domaine du Franc séjour Domaine du Franc séjour Thiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez l’histoire du Franc Séjour, ancienne demeure de caractère au charme préservé. Lors de la visite des extérieurs, plongez dans la passé de cette maison chargée d’histoire, entourée de ses jardins paisibles. Apprenez-en plus sur notre activité de culture du safran : de la plantation à la récolte de cette précieuse épice.

A ne pas manquer : exposition de voitures anciennes le samedi et jeux en bois pour petits et grands !

Domaine du Franc séjour 159 avenue de la première armée 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Armelle Levrat