Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes Maxent
samedi 12 septembre 2026 · Maxent
Informations pratiques
Maxent
Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes
Lieu-dit Lequinais Maxent Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 01:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Au programme
Spectacle déambulatoire Back to the 80 avec Cie Magic Meeting
Groupe musical et folk avec @gilrjriotandlilafrogg
✨Boom des Kids avec DJ Jakwaly COME ON TOUR
Bal cumbia & rythmes ensoleillés avec Dédé Combo
DJ set & bar à vinyles avec Vinyl Lovers
Les petits + qui font plaisir
Restauration & buvette sur place
Jeux pour les enfants
Domaine des Hayes, 35380 Maxent
️ Événement gratuit et ouvert à tous même aux plus petits. .
Lieu-dit Lequinais Maxent 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 76 99 50 51
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English :
L’événement Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes Maxent a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Brocéliande