Informations pratiques

Maxent

Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes

Lieu-dit Lequinais Maxent Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 01:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Au programme

Spectacle déambulatoire Back to the 80 avec Cie Magic Meeting

Groupe musical et folk avec @gilrjriotandlilafrogg

✨Boom des Kids avec DJ Jakwaly COME ON TOUR

Bal cumbia & rythmes ensoleillés avec Dédé Combo

DJ set & bar à vinyles avec Vinyl Lovers

Les petits + qui font plaisir

Restauration & buvette sur place

Jeux pour les enfants

Domaine des Hayes, 35380 Maxent

️ Événement gratuit et ouvert à tous même aux plus petits. .

Lieu-dit Lequinais Maxent 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 76 99 50 51

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English :

L’événement Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes Maxent a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Brocéliande