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AGENDA · Maxent

Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes Maxent

samedi 12 septembre 2026 · Maxent

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Lieu-dit Lequinais
Ville
35380 Maxent
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Maxent

Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes

Lieu-dit Lequinais Maxent Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 01:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Au programme
Spectacle déambulatoire Back to the 80 avec Cie Magic Meeting
Groupe musical et folk avec @gilrjriotandlilafrogg
✨Boom des Kids avec DJ Jakwaly COME ON TOUR
Bal cumbia & rythmes ensoleillés avec Dédé Combo
DJ set & bar à vinyles avec Vinyl Lovers

Les petits + qui font plaisir
Restauration & buvette sur place
Jeux pour les enfants

Domaine des Hayes, 35380 Maxent
️ Événement gratuit et ouvert à tous même aux plus petits.   .

Lieu-dit Lequinais Maxent 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 76 99 50 51 

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English :

L’événement Domaine en fête 2026 Le Domaine des Hayes Maxent a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Brocéliande

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