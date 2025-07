DOMAINE GAUJAL MARCHÉ DES PRODUCTEURS Pinet

La Soirée des Producteurs au Domaine Gaujal !

La Soirée des Producteurs au Domaine Gaujal

Lundi 28 juillet 2025 à partir de 19h

Domaine Gaujal

Le traditionnel Marché des Producteurs s’installe au Domaine Gaujal, pour une soirée gourmande, festive et conviviale !

À découvrir sur place

Des producteurs locaux vous feront goûter leurs trésors Huîtres, tielles, crevettes

Charcuterie artisanale, fromages de chèvre et tartines de chèvre chaud Miel, desserts au miel, produits à base de lavande, Fraises fraîches et smoothies, Desserts artisanaux de Pinet

Vins bios du domaine, sodas bio et la fameuse brasucade

Frites fraîches, et bien plus encore !

Ambiance musicale assurée par le groupe « Let’s Broof »

Une touche de rock, de groove et de bonne humeur pour accompagner vos dégustations.

Entrée libre Ambiance familiale Tables et chaises à disposition

Venez nombreux soutenir l’agriculture locale et partager un moment chaleureux au cœur des vignes ! .

8 Route de Thau Pinet 34850 Hérault Occitanie +33 4 67 77 02 12 lg@gaujal.fr

English :

The Producers’ Evening at Domaine Gaujal!

German :

Der Abend der Produzenten auf der Domaine Gaujal!

Italiano :

La serata dei produttori al Domaine Gaujal!

Espanol :

¡La velada de los productores en el Domaine Gaujal!

