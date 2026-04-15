Domaine Jolibois, Domaine Jolibois, Eyguières
Domaine Jolibois, Domaine Jolibois, Eyguières lundi 1 juin 2026.
Domaine Jolibois 1 – 7 juin Domaine Jolibois Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Le domaine Jòlibois est bien plus qu’un simple lieu de production d’huile d’olive. C’est un véritable art de vivre provençal, confidentiel, qui se découvre au fil des oliviers et des chênes verts, à travers une nature préservée et un environnement exclusif.
Le Domaine propose plusieurs formules de visite sur le site internet, afin de partager sa passion du terroir avec les visiteurs.
Domaine Jolibois route d’aureille RD17 Eyguières Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@domainejolibois.com »}]
Vivez une expérience inédite avec nos ateliers de récolte, d’assemblage ou notre visite confidentielle…
DR
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