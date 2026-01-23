Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski Wintzenheim

Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski Wintzenheim vendredi 6 février 2026.

Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski

93 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 23:00:00

Date(s) :
2026-02-06

Soirée après-ski avec apéritif, tartiflette, café et dessert dans une ambiance musicale de folie.
Réservation obligatoire sous https://vins-krick.fr/evenements-degustation-vins-alsace-wintzenheim
Rendez-vous le vendredi 6 février 2026 pour une soirée mémorable.
Au programme, apéritif, tartiflette, café et dessert et surtout une ambiance musicale de folie.
Réservation obligatoire.   .

93 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 00 01  contact@vins-krick.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Après-ski evening with aperitif, tartiflette, coffee and dessert, to a wild musical accompaniment.
Reservations essential at https://vins-krick.fr/evenements-degustation-vins-alsace-wintzenheim

L’événement Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski Wintzenheim a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Colmar