Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski Wintzenheim
Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski Wintzenheim vendredi 6 février 2026.
Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski
93 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 23:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Soirée après-ski avec apéritif, tartiflette, café et dessert dans une ambiance musicale de folie.
Réservation obligatoire sous https://vins-krick.fr/evenements-degustation-vins-alsace-wintzenheim
Rendez-vous le vendredi 6 février 2026 pour une soirée mémorable.
Au programme, apéritif, tartiflette, café et dessert et surtout une ambiance musicale de folie.
Réservation obligatoire. .
93 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 00 01 contact@vins-krick.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Après-ski evening with aperitif, tartiflette, coffee and dessert, to a wild musical accompaniment.
Reservations essential at https://vins-krick.fr/evenements-degustation-vins-alsace-wintzenheim
L’événement Domaine KRICK Hubert Soirée Après-Ski Wintzenheim a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Colmar