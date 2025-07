Mini rock en Seine Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud

Mini rock en Seine Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud vendredi 22 août 2025.

Lieu de découvertes artistiques et culturelles pour les enfants et véritable territoire d’expression, le mini rock entend donner aux festivalières et festivaliers de demain les bases de ce que les plus grands adorent dans la musique, la culture rock et les festivals !

Les rockeurs et rockeuses en herbe, de 6 à 11 ans (nés entre le 22/08/2013 et le 22/08/2018), sont accueillis gratuitement dans un espace ludique et instructif, un festival pour eux et loin de la foule !

Une programmation exclusive leur est consacrée tout au long de la journée, du 22 au 24 août 2025.

Découvrez les activités qui seront proposées au mini rock !

Découvrez toute la programmation

Conditions d’accès au Mini Rock en Seine

Le festival rock des enfants vous donne rendez-vous du 22 au 24 août 2025 au Domaine National de Saint-Cloud.

Du vendredi 22 août 2025 au dimanche 24 août 2025 :

gratuit

Pour bénéficier de Mini Rock en Seine, les parents doivent detenir un billet pour le festival Rock en Seine

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-22T02:00:00+02:00

fin : 2025-08-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Domaine National de Saint-Cloud 1, avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud

https://www.rockenseine.com/rock-en-seine-cest-aussi/mini-rock/