Domaine POUPAT & FILS Rivotte 45250 BRIARE Briare

Domaine POUPAT & FILS Jeudi 11 décembre, 12h00 Rivotte 45250 BRIARE Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Implanté à Briare, au cœur des Coteaux du Giennois dans le Centre-Loire, le Domaine Poupat & Fils perpétue une tradition viticole familiale remontant à 1650, faisant d’elle l’une des plus anciennes du vignoble. Sur près de douze hectares, le domaine cultive avec soin les cépages Sauvignon, Pinot Noir et Gamay, qui donnent naissance à des vins blancs, rouges et rosés empreints d’élégance et d’authenticité.

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année