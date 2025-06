DOMAINE ROQUENEGADE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE – Val-de-Dagne 22 juin 2025 10:00

Aude

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

DOMAINE ROQUENEGADE Émilie Gal et Alexis Gaudin Pradelles en Val

Récemment installés sur le domaine de Roquenégade à la suite d’une reconversion professionnelle, découvrez ce petit coin de paradis, au pied de la montagne d’Alaric. Production de vins (blancs, rosé, vermeil et rouges) en agriculture biologique, ainsi que des bières artisanales bio depuis peu. Travail en polyculture élevage avec 60 brebis et 12 chèvres. Taille douce, taille et vendanges manuelles, enherbement naturel, pâturage du troupeau dans les vignes,

agroforesterie…, un travail dans le respect des plantes, des sols et de l’environnement. Sur place visite des ateliers de production et dégustation des vins et bières en profitant du cadre.

Possibilité de commander des colis d’agneaux.

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 24 83 52 10 emilie.gal@domaine-roquenegade.fr

English :

DOMAINE ROQUENEGADE Émilie Gal and Alexis Gaudin Pradelles en Val

Recently settled on the Roquenégade estate following a career change, discover this little corner of paradise at the foot of the Alaric mountains. Production of organic wines (white, rosé, vermeil and red), as well as organic craft beers. Mixed farming with 60 ewes and 12 goats. Gentle pruning, manual pruning and harvesting, natural grass cover, herd grazing in the vineyards,

agroforestry: work that respects plants, soils and the environment. On-site visit of the production workshops and wine and beer tastings, while enjoying the surroundings.

Possibility of ordering lamb parcels.

German :

DOMAINE ROQUENEGADE Émilie Gal und Alexis Gaudin Pradelles en Val

Entdecken Sie dieses kleine Stück Paradies am Fuße des Alaric-Gebirges, das sich nach einer beruflichen Umorientierung vor kurzem auf der Domaine de Roquenégade niedergelassen hat. Produktion von Weinen (Weiß-, Rosé-, Vermeil- und Rotweine) aus biologischem Anbau sowie seit kurzem auch handwerklich hergestellte Bio-Biere. Arbeit in Polykulturzucht mit 60 Schafen und 12 Ziegen. Sanfter Rebschnitt, manueller Rebschnitt und Weinlese, natürliche Begrünung, Weidegang der Herde in den Weinbergen,

agroforstwirtschaft?, eine Arbeit mit Respekt vor den Pflanzen, den Böden und der Umwelt. Vor Ort können Sie die Produktionsstätten besichtigen und die Weine und Biere verkosten, während Sie die Umgebung genießen.

Es besteht die Möglichkeit, Lammfleischpakete zu bestellen.

Italiano :

DOMAINE ROQUENEGADE Émilie Gal e Alexis Gaudin Pradelles en Val

Recentemente trasferitisi nella tenuta di Roquenégade in seguito a un cambiamento di carriera, scoprite questo piccolo angolo di paradiso ai piedi delle montagne di Alaric. Produzione di vini biologici (bianco, rosé, vermeil e rosso) e di birre artigianali biologiche. Allevamento misto con 60 pecore e 12 capre. Potatura delicata, potatura e raccolta manuali, copertura erbosa naturale, pascolo del gregge nelle vigne,

agroforestale: un lavoro che rispetta le piante, il suolo e l’ambiente. Visita in loco dei laboratori di produzione e degustazione di vini e birre godendo dell’ambiente circostante.

Possibilità di ordinare pacchi di agnello.

Espanol :

DOMAINE ROQUENEGADE Émilie Gal y Alexis Gaudin Pradelles en Val

Recientemente instalados en la finca Roquenégade tras un cambio de carrera, descubra este pequeño rincón de paraíso al pie de los montes Alaricos. Producimos vinos ecológicos (blancos, rosados, vermeil y tintos), así como cervezas artesanales ecológicas. Explotación mixta con 60 ovejas y 12 cabras. Poda suave, poda y vendimia manuales, cubierta de hierba natural, pastoreo del rebaño en las viñas,

agroforestería: trabajo respetuoso con las plantas, el suelo y el medio ambiente. Visita in situ de los talleres de producción y degustación de vinos y cervezas disfrutando del entorno.

Posibilidad de encargar parcelas de cordero.

